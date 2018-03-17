У МОЗ розповіли, чому треба спати більше семи годин на добу

Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, зазначили у відомстві, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:



діабету;



серцево-судинних захворювань;



інсульту;



високого кров'яного тиску;



збільшення ваги та ожиріння;



порушення імунної системи;



погіршення психічного здоров'я;



депресії.



Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок, додали у МОЗ.

Нагадаємо, українці страждають депресією значно частіше за жителів ЄС.