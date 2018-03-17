У МОЗ розповіли, чому треба спати більше семи годин на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У людей, які не висипаються і на сон мають менше семи годин на добу, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ України.
Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, зазначили у відомстві, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:
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- діабету;
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- серцево-судинних захворювань;
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- інсульту;
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- високого кров'яного тиску;
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- збільшення ваги та ожиріння;
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- порушення імунної системи;
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- погіршення психічного здоров'я;
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- депресії.
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Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок, додали у МОЗ.
Нагадаємо, українці страждають депресією значно частіше за жителів ЄС.