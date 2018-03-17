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У МОЗ розповіли, чому треба спати більше семи годин на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У людей, які не висипаються і на сон мають менше семи годин на добу, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Якщо ви спатимете менше ніж 7 годин на добу, зазначили у відомстві, то підвищите ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема:

  • діабету;
  • серцево-судинних захворювань;
  • інсульту;
  • високого кров'яного тиску;
  • збільшення ваги та ожиріння;
  • порушення імунної системи;
  • погіршення психічного здоров'я;
  • депресії.

Також недостатня кількість сну може вплинути на вашу здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок, додали у МОЗ.

Нагадаємо, українці страждають депресією значно частіше за жителів ЄС.

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