В Минздраве рассказали, почему надо спать больше семи часов в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. У людей, которые не высыпаются и на сон имеют меньше семи часов в сутки, повышенный риск развития хронических заболеваний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Если вы будете спать меньше чем 7 в сутки, отметили в ведомстве, то повысите риск развития хронических заболеваний, в частности:
-
- диабета;
-
- сердечно-сосудистых заболеваний;
-
- инсульта;
-
- высокого кровяного давления;
-
- увеличения веса и ожирения;
-
- нарушения иммунной системы;
-
- ухудшения психического здоровья;
-
- депрессии.
-
Также недостаточное количество сна может повлиять на вашу способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам, добавили в Минздраве.
Напомним, украинцы страдают депрессией значительно чаще жителей ЕС.