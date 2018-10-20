Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну

"Интернет убивает наш сон. Надо четко понять: в 22 часа ложимся - в 6 подъем, и все наши таланты раскроются максимально - сколько их у нас есть. Если мы будем портить себе сон, и сидеть в интернете до 1-2 ночи, потребляя информационный мусор, тогда долго не вытянем, будет беда", - отметил медик.

По его словам, люди, которые невовремя ложатся спать, склонны к депрессии, сонливости, засыпанию за рулем. Кроме того, они чаще думают о суициде.

"Паркинсон, Альцгеймер, старческий маразм начинаются как раз в молодости, когда ночные дежурства, подработки на трех работах, поздно ложимся, поскольку в общежитии по 4-5 человек - невозможно заснуть нормально. Наша старость закладывается в молодости. Если мы хотим отодвинуть на 15-20 лет Альцгемера, Паркинсона, надо беречь сон смолоду", - добавил сомнолог.

Он пояснил, что пиковый момент выработки мелатонина - гормона счастья - приходится на промежуток между 22 и 24 часами.

"Шлейф" этого гормона действует еще до 3-4 часов ночи, однако в 23 часа концентрация гормона в 5 раз выше, чем под утро.

Он также добавил, что гормон мелатонин влияет на работу всей эндокринной системы, иммунитета, а также обеспечивает спокойствие и равновесие человека. Кроме того, он помогает в развитии талантов, обеспечивает похудение человека. Так, по мнению медика, нормализация сна позволяет сбросить лишний вес без всяких диет.

Напомним, специалисты Исследовательского института медцентра Калифорния Пасифик выяснили, что нарушение сна делает мозг человека на 5 лет старше.

По сообщениям Министерства здравоохранения, у людей, которые не высыпаются и на сон имеют меньше семи часов в сутки, повышенный риск развития хронических заболеваний.