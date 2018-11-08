В Киев пришли первые морозы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5 градусов, что означает завершение безморозного периода. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 ноября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,5ºС, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 31 марта - всего 222 дня", - отметили в обсерватории.
При этом климатологи добавили, что согласно климатической норме средняя продолжительность безморозного периода составляет в столице 188 дней, а морозы приходят, в среднем, 18 октября.
По данным обсерватории, самые короткие безморозные периоды в столице были зафиксированы в 1902 и 1945 - тогда они составляли лишь 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах, что только на один день дольше нынешнего.
Напомним, сегодня в Украине температура воздуха максимально достигнет 9-14 градусов тепла, на западе и юге 13-17, на Закарпатье до 19 градусов тепла. Ночью ожидается 2-9 градусов тепла, на севере и востоке 0-6 градусов тепла.
Как сообщал УНН, косметолог посоветовала в морозную погоду изменить дневной уход за кожей на более питательный, то есть заменить кремы с легкой, водянистой текстурой более жирными.