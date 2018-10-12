Українці матимуть три вихідні на новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні на новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, передає УНН.
Згідно з розпорядженням уряду, робочий день – понеділк - 31 грудня українці відпрацюють у суботу 29 грудня.
Крім того, напередодні громадяни матимуть ще три вихідних дні - 23, 24 і 25 грудня.
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Нагадаємо, що 25 грудня (офіційний вихідний) віряни західного обряду святкують Різдво Христове. Цей святковий день припадає на вівторок, тому понеділок, 24 грудня, будемо відпрацьовувати в суботу 22 грудня.
Варто зауважити, що після святкування нового року, українці відпочиватимуть на Різдво з 5 по 7 січня 2019 року.