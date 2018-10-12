Украинцы будут иметь три выходных на новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине на новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров, передает УНН.
Согласно распоряжению правительства, рабочий день - понедельник - 31 декабря украинцы отработают в субботу 29 декабря.
Кроме того, накануне граждане будут иметь еще три выходных дня - 23, 24 и 25 декабря.
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Напомним, что 25 декабря (официальный выходной) верующие западного обряда празднуют Рождество Христово. Этот праздничный день приходится на вторник, поэтому понедельник, 24 декабря, будем отрабатывать в субботу 22 декабря.
Стоит отметить, что после празднования нового года, украинцы будут отдыхать на Рождество с 5 по 7 января 2019 года.