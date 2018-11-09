На вихідних в Україну прийде похолодання

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Найближчими вихідними і на початку наступного тижня в Україні буде спостерігатися зниження температури, особливо на півночі і крайньому сході. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі кореспонденту УНН.

"Істотних опадів, звичайно, не буде, але температура буде знижуватись – завдяки тому, що буде хмарність і прохолодніша повітряна маса надійде до повітряних просторів України", - зазначила синоптик.

За її словами, вночі і вранці найближчі 3-4 дні виникатимуть тумани. Температура протягом наступних трьох діб на заході і крайньому півдні буде коливатися в межах 0 … +6 градусів за Цельсієм, вдень - до 12-13 градусів тепла. На решті території – вночі від 2 тепла до -4, а вдень буде спостерігатися суттєве зниження. Якщо завтра, 10 листопада, слід очікувати ще до +10, а в неділю і на початку наступного тижня – 1-6 тепла.

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При цьому вона додала, що у понеділок на Лівобережжі зниження температури сягне -3…-8 градусів вночі, а вдень – близько 0.

"З північного сходу в нас буде поширюватись більш прохолодна повітряна маса, тому з північного сходу в Україні буде поширюватись холод, і температурний фон буде нижчим. Найхолодніше буде на півночі і на Лівобережжі, а також на північному сході, а далі температура буде знижуватись в напрямку до південного заходу, де буде ще до 10-12 тепла вдень", - додала Голеня.

Також вона уточнила, що потепління не варто очікувати до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні в Україні антициклон зумовить суху погоду. 

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