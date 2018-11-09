На вихідних в Україну прийде похолодання

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Найближчими вихідними і на початку наступного тижня в Україні буде спостерігатися зниження температури, особливо на півночі і крайньому сході. Про це повідомила заступник начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі кореспонденту УНН.