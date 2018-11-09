На выходных в Украину придет похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Украине будет наблюдаться снижение температуры, особенно на севере и крайнем востоке. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.
"Существенных осадков, конечно, не будет, но температура будет снижаться - благодаря тому, что будет дождь и прохладная воздушная масса поступит в воздушное пространство Украины", - отметила синоптик.
По ее словам, ночью и утром ближайшие 3-4 дня будут возникать туманы. Температура в течение следующих трех суток на западе и крайнем юге будет колебаться в пределах 0 ... +6 градусов по Цельсию, днем - до 12-13 градусов тепла. На остальной территории - ночью от 2 тепла до 4, а днем будет наблюдаться существенное снижение. Если завтра, 10 ноября, следует ожидать еще до +10, то в воскресенье и в начале следующей недели - 1-6 тепла.
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При этом она добавила, что в понедельник на Левобережье понижение температуры достигнет -3 ... -8 градусов ночью, а днем - около 0.
"С северо-востока у нас будет распространяться более прохладная воздушная масса, поэтому с северо-востока в Украине будет распространяться холод, и температурный фон будет ниже. Холоднее всего будет на севере и на Левобережье, а также на северо-востоке, а дальше температура будет снижаться в направлении к юго-западу, где будет еще до 10-12 тепла днем", - добавила Голеня.
Также она уточнила, что потепление не стоит ожидать до конца следующей недели.
Напомним, сегодня в Украине антициклон обусловит сухую погоду.