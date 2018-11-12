Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во вторник, 13 ноября, в Украине произойдет существенное снижение ночной температуры до 6-8° мороза, местами - до 11 градусов мороза на северо-востоке Левобережья. Также среди недели на севере и западе страны ожидается небольшой дождь, на севере местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.