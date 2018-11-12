Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во вторник, 13 ноября, в Украине произойдет существенное снижение ночной температуры до 6-8° мороза, местами - до 11 градусов мороза на северо-востоке Левобережья. Также среди недели на севере и западе страны ожидается небольшой дождь, на севере местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
“В течение среды и четверга — 14-15 ноября — в северных областях Украины, 14 ноября и в западных областях будет наблюдаться небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет без осадков”, - говорится в сообщении.
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На днях температура в западных областях ночью 0-6 ° тепла, днем 5-11 °; на остальной территории ночью 1-7 ° мороза, днем 0-6 ° тепла.
В Киеве и области на 14-15 ноября синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.
12 ноября ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в понедельник в восточной части в течение суток 2-6 ° мороза, на остальной территории днем 1-6 ° тепла.
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Тепло в понедельник, 12 ноября, будет только в западных областях — 8-13 ° тепла, а на Прикарпатье вообще — до 15 °.
13 ноября ночью 3-8 ° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья снижение до 6-11 ° мороза), днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 0-5 ° тепла, днем 5-10 °, на Закарпатье — до 15 °.
В Киеве и области температура 12 и 13 ноября — от 1 ° мороза до 4 ° тепла. Ночью 13 ноября — 3-8 ° мороза. Осадки не ожидаются.
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Ранее УНН сообщал, что на выходных в Украину придет похолодание. Первый сезонный мороз в Киеве был зафиксирован 8 ноября. При этом первые заморозки наблюдались 18 сентября.
Напомним, синоптики прогнозируют теплую и малоснежную зиму.