Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113634 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151225 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145511 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136949 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128450 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171906 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину

Мокрый снег с дождем и морозы идут в Украину

Киев  •  УНН

 • 12791 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во вторник, 13 ноября, в Украине произойдет существенное снижение ночной температуры до 6-8° мороза, местами - до 11 градусов мороза на северо-востоке Левобережья. Также среди недели на севере и западе страны ожидается небольшой дождь, на севере местами - с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

“В течение среды и четверга — 14-15 ноября — в северных областях Украины, 14 ноября и в западных областях будет наблюдаться небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет без осадков”, - говорится в сообщении.

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На днях температура в западных областях ночью 0-6 ° тепла, днем ​​5-11 °; на остальной территории ночью 1-7 ° мороза, днем ​​0-6 ° тепла.

В Киеве и области на 14-15 ноября синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем ​​0-5 ° тепла.

12 ноября ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем ​​от 1 ° мороза до 4 ° тепла, преимущественно без осадков, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в понедельник в восточной части в течение суток 2-6 ° мороза, на остальной территории днем ​​1-6 ° тепла.

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Тепло в понедельник, 12 ноября, будет только в западных областях — 8-13 ° тепла, а на Прикарпатье вообще — до 15 °.

13 ноября ночью 3-8 ° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья снижение до 6-11 ° мороза), днем ​​от 1 ° мороза до 4 ° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 0-5 ° тепла, днем ​​5-10 °, на Закарпатье — до 15 °.

В Киеве и области температура 12 и 13 ноября — от 1 ° мороза до 4 ° тепла. Ночью 13 ноября — 3-8 ° мороза. Осадки не ожидаются.

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Ранее УНН сообщал, что на выходных в Украину придет похолодание. Первый сезонный мороз в Киеве был зафиксирован 8 ноября. При этом первые заморозки наблюдались 18 сентября.

Напомним, синоптики прогнозируют теплую и малоснежную зиму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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