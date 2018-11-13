На дорогах Києва та області завтра мокрий сніг і ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Водіїв Києва та Київської області попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Про це повідомило ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
“Увага! Попередження про мокрий сніг та ожеледицю по Київській області та м. Києві. Вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у цих регіонах очікується мокрий сніг (утворення снігового покриву висотою 3-6 см), на дорогах ожеледиця”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначимо, що днями в країну прийшов холодний атмосферний фронт з Арктики, який приніс мінусові нічні температури з 3-8° морозу.
Раніше водіїв попросили перейти на зимові шини. Також варто нагадати, що з 8 жовтня на дороги України повернулись радари TruCam. Крім того, з 1 жовтня діє сезон увімкнених фар.
Примітно, що за всю історію метеорологічних спостережень 2018 рік виявився чи не найконтрастніший. У липні температура на планеті була вищою за середню на 0,4 ° C. Разом з тим відзначалась висока амплітуда коливань між нічними і денними температурами. Так, до прикладу, 26 серпня на півдні Чехії вдарили рекордні морози.