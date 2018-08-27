На півдні Чехії вдарили рекордні морози
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Рекордно низька для кінця літа температура за останні 30 років спостережень - мінус 8,5 градусів за Цельсієм - зафіксована вночі в понеділок у південній Чехії. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Рocasi.blesk
"Рекордно холодною для кінця серпня була ніч на понеділок на більшій частині чеської території. На півдні республіки, в районі Шумава, вперше була зареєстрована температура повітря в мінус 8,5 градуса. У Хорскім-Квілде було мінус 4,5 градуса, в Рокицькій слаті було мінус сім", - розповіли синоптики.
Минулої ночі по всій Чехії, крім Праги, температура повітря опустилася нижче за позначку в 10 градусів тепла.
"Наступні кілька днів не будуть такими холодними", - спрогнозували в чеському гідромецентрі.
Нагадаємо, синоптики допустили новий рекорд спеки в Європі.