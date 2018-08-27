на юге Чехии ударили рекордные морозы

"Рекордно холодной для конца августа была ночь на понедельник на большей части чешской территории. На юге республики, в районе Шумава, впервые была зарегистрирована температура воздуха в минус 8,5 градуса. В Хорска-Квилде было минус 4,5 градуса, в Рокицкой слати было минус семь", – рассказали синоптики.



Прошедшей ночью по всей Чехии, кроме Праги, температура воздуха опустилась ниже отметки в 10 градусов тепла.



"Следующие несколько дней не будут такими холодными", - спрогнозировали в чешском гидромецентре.



Напомним, синоптики допустили новый рекорд жары в Европе.