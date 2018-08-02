Синоптики допустили новый рекорд жары в Европе

Текущий европейский рекорд - 48 градусов по Цельсию, установленный в Афинах в июле 1977 года. Но этим летом прогнозируются высокие температуры в Испании и Португалии, чему способствует поток горячего воздуха из Африки.

Синоптики говорят, что в некоторых частях Европы жара может продолжать расти, побив национальные рекорды и даже 41-летний европейский рекорд.

Национальная метеорологическая служба Испании объявила метеорологическое предупреждение по крайней мере до воскресенья, заявив, что жаркая волна будет "особенно интенсивной и устойчивой на юго-западе".

В Европе метеорологическая группа Meteoalarm уже выпустила "красные" предупреждения - классифицированные как очень опасные и представляющие опасность для жизни - для большей части южной Португалии и для провинции Бадахос на западе Испании.

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Синоптик издания заявил, что "опасная, потенциально рекордная жара" на Пиренейском полуострове может достичь "верхних значений 40 градусов (от 40 до 50 - ред.)".

Национальный рекорд Португалии составляет 47,4 градуса по Цельсию, установленный в 2003 году. Рекорд Испании в 47,3 градуса по Цельсию был установлен только в июле прошлого года.

"Пятница и суббота, вероятно, будут самыми жаркими днями с очень реальным шансом побить рекорды", - сказали в Meteogroup.

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Температуры будут расти с 45-46 градусов по Цельсию в четверг до 47 градусов к выходным - и "вполне возможно, что мы побъем испанские и португальские национальные рекорды".

Meteogroup заявила, что существует 40%-ный шанс достигнуть рекорда Афин в 48 градусов и "шанс в 25-30%, что мы побъем европейский температурный рекорд".

Из-за жары уже пострадали несколько европейских стран. В Греции из-за лесных пожаров погибли более 90 человек, в Швеции также начали бушевать пожары, охватив 25 тыс. га леса. При этом самый высокий пик Швеции, ледник на горе Кебнекайсе, тает со скоростью несколько сантиметров в день. Ученые, наблюдающие за этим, говорят, что ледник потеряет свое звание самой высокой вершины северного края горы.