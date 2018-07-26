Швеция опасается распространения лесных пожаров на полигон со снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Швеция столкнулась с опасностью распространения лесных пожаров на военный полигон, где есть неразорвавшиеся артиллерийские снаряды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Express.
Так, маршрут распространения лесных пожаров в Швеции проходит через испытательный полигон для военного вооружения, и шведские ВВС приняли необычное решение, чтобы помочь погасить пламя - сбрасывать бомбы на очаги огня.
В частности, два истребителя Gripen с такими оборудованными лазерами и GPS бомбами GBU-49 были направлены на тушение лесных пожаров. Давление от бомбы, как отмечается, может погасить пламя.
"Кислород, который поддерживает горение, можно сжечь с помощью бомбы", - сказал руководитель пожарной и спасательной команды Йохан Шимански.
При детонации 220-килограммовой бомбы удалось потушить огонь в радиусе до 100 м, пишет издание.
В Швеции горит около 25 тысяч гектаров леса, что побило рекорд 2014 года, когда площадь пожара составила 14 тысяч гектаров. Температура воздуха достигла максимума в 30° С, что является чрезвычайной жарой для скандинавской страны, где летние температуры обычно составляют в среднем 23° С.
Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.
Напомним, Украина готова предоставить спецтехнику для тушения пожаров в Швеции.