Лісові пожежі у Швеції: вісім країн відправили рятувальників на допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні. Допомогу запропонували Польща, Данія, Франція, Італія, Німеччина, Литва, Португалія та Австрія. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Єврокомісії у Twitter.
"Ми допомогли забезпечити рекордний рівень підтримки, щоб допомогти Швеції у боротьбі з безпрецедентними лісовими пожежами. На сьогодні було надано 7 пожежних літаків, 7 вертольотів, 60 одиниць транспорту та понад 340 осіб персоналу", - йдеться у повідомленні.
Операція з гасіння пожеж розрахована на два тижні.
Як повідомляв УНН, у центральній Швеції бушують найбільші за усю історію країни лісові пожежі.