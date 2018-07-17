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У центральній Швеції бушують найбільші за усю історію країни лісові пожежі

У центральній Швеції бушують найбільші за усю історію країни лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У наслідок спекотної та посушливої погоди та масових пікніків з відкритим вогнем у Швеції розпочалися лісові пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.

У шведському агентстві з надзвичайних ситуацій описали поточне становище як "найбільш серйозну" ситуацію з лісовими пожежами у сучасній історії країни.

Спекотна погода у Швеції почалася ще в травні, коли протягом кількох тижнів фіксували рекордні за останні 150 років температури у +30 та більше градусів. У червні температура трохи знизилася, але дощів все одно не було, а в липні спека повернулася.

Три найбільш постраждалих від пожеж регіони знаходяться в центральній частині Швеції - Євлеборґ, Ємтланд і Даларна. В деяких районах довелося провести евакуацію людей.

У шведському місті Упсала, на північ від Стокгольма, сьогодні зафіксували температуру у +34 градуси – вперше з 1947 року.

На даний момент інформації про постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, протипожежна служба американського штату Каліфорнія заявила, що за станом на вечір 3 липня площа найбільшої природної пожежі в округах Напа і Йоло збільшилася до 72,5 тис. акрів (приблизно 293 кв. км - ред.), на 15 відсотках території загоряння пожежа вже локалізована. Жителі п'яти населених пунктів були евакуйовані пожежниками в примусовому порядку, населенню ще семи районів також рекомендовано евакуюватися.

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