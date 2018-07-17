В центральной Швеции бушуют самые большие за всю историю страны лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Вследствие жаркой и засушливой погоды и массовых пикников с открытым огнем в Швеции начались лесные пожары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
В шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям описали текущее положение как "наиболее серьезную" ситуацию с лесными пожарами в современной истории страны.
Жаркая погода в Швеции началась еще в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали рекордные за последние 150 лет температуры в +30 и более градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей все равно не было, а в июле жара вернулась.
Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции - Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.
В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса - впервые с 1947 года.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНН, противопожарная служба американского штата Калифорния заявила, что по состоянию на вечер 3 июля площадь крупнейшей природной пожара в округах Напа и Йоло увеличилась до 72,5 тыс. акров (примерно 293 кв. км - ред.), На 15 процентах территории возгорания пожар уже локализован. Жители пяти населенных пунктов были эвакуированы пожарными в принудительном порядке, населению еще семи районов также рекомендовано эвакуироваться.