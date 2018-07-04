У Каліфорнії бушують лісові пожежі: оголошена евакуація

Станом на зараз в північній частині Каліфорнії в гасінні пожеж задіяні в цілому більше 2100 пожежників. Відповідні відомства направили 18 вертольотів, 50 бульдозерів і 187 пожежних машин на боротьбу з вогнем. Невеликі осередки загоряння вже локалізовані.



За даними пожежників, ситуацію в даних округах вдасться повністю поставити під контроль до 10 липня.

Природні пожежі - часте явище для осіннього і літнього періодів в Каліфорнії. Однак в цьому році загоряння почалися набагато раніше ніж в попередні роки. Відзначається збільшення числа пожеж і їх площі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Як повідомляв УНН, 26 червня більше 3000 гектарів лісу та 22 споруди знищила пожежа в північній Каліфорнії. У регіоні США розпочато евакуацію. Оголошено надзвичайний стан.