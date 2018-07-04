У Каліфорнії бушують лісові пожежі: оголошена евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Протипожежна служба американського штату Каліфорнія заявила, що за станом на вечір 3 липня площа найбільшої природної пожежі в округах Напа і Йоло збільшилася до 72,5 тис. акрів (приблизно 293 кв. км - ред.), на 15 відсотках території загоряння пожежа вже локалізована. Жителі п'яти населених пунктів були евакуйовані пожежниками в примусовому порядку, населенню ще семи районів також рекомендовано евакуюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Станом на зараз в північній частині Каліфорнії в гасінні пожеж задіяні в цілому більше 2100 пожежників. Відповідні відомства направили 18 вертольотів, 50 бульдозерів і 187 пожежних машин на боротьбу з вогнем. Невеликі осередки загоряння вже локалізовані.
За даними пожежників, ситуацію в даних округах вдасться повністю поставити під контроль до 10 липня.
Природні пожежі - часте явище для осіннього і літнього періодів в Каліфорнії. Однак в цьому році загоряння почалися набагато раніше ніж в попередні роки. Відзначається збільшення числа пожеж і їх площі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляв УНН, 26 червня більше 3000 гектарів лісу та 22 споруди знищила пожежа в північній Каліфорнії. У регіоні США розпочато евакуацію. Оголошено надзвичайний стан.