В Калифорнии бушуют лесные пожары: объявлена эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Противопожарная служба американского штата Калифорния заявила, что по состоянию на вечер 3 июля площадь крупнейшего природного пожара в округах Напа и Йоло увеличилась до 72,5 тыс. акров (примерно 293 кв. км - ред.), на 15 проц. территории возгорания пожар уже локализован. Жители пяти населенных пунктов были эвакуированы пожарными в принудительном порядке, населению еще семи районов также рекомендовано эвакуироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
В настоящее время в северной части Калифорнии в тушении пожаров задействованы в общей сложности более 2100 пожарных. Соответствующие ведомства направили 18 вертолетов, 50 бульдозеров и 187 пожарных машин на борьбу с огнем. Небольшие очаги возгорания уже локализованы.
По данным пожарных, ситуацию в данных округах удастся полностью поставить под контроль к 10 июля.
Природные пожары - частое явление для осеннего и летнего периодов в Калифорнии. Однако в этом году возгорания начались намного раньше чем в предыдущие. Отмечается увеличение числа пожаров и их площади по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Как сообщал УНН, 26 июня более 3000 гектаров леса и 22 сооружения уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение.