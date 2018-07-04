В Калифорнии бушуют лесные пожары: объявлена эвакуация

В настоящее время в северной части Калифорнии в тушении пожаров задействованы в общей сложности более 2100 пожарных. Соответствующие ведомства направили 18 вертолетов, 50 бульдозеров и 187 пожарных машин на борьбу с огнем. Небольшие очаги возгорания уже локализованы.



По данным пожарных, ситуацию в данных округах удастся полностью поставить под контроль к 10 июля.

Природные пожары - частое явление для осеннего и летнего периодов в Калифорнии. Однако в этом году возгорания начались намного раньше чем в предыдущие. Отмечается увеличение числа пожаров и их площади по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.



Как сообщал УНН, 26 июня более 3000 гектаров леса и 22 сооружения уничтожил пожар в северной Калифорнии. В регионе США начата эвакуация. Объявлено чрезвычайное положение.