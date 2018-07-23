Лесные пожары в Швеции: восемь стран отправили спасателей на помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии в Twitter.
"Мы помогли обеспечить рекордный уровень поддержки, чтобы помочь Швеции в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами. Сегодня было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала", - говорится в сообщении.
Операция по тушению пожаров рассчитана на две недели.
Как сообщал УНН, в центральной Швеции бушуют крупные по всю историю страны лесные пожары.