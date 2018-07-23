Лесные пожары в Швеции: восемь стран отправили спасателей на помощь

"Мы помогли обеспечить рекордный уровень поддержки, чтобы помочь Швеции в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами. Сегодня было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала", - говорится в сообщении.

Операция по тушению пожаров рассчитана на две недели.

Как сообщал УНН, в центральной Швеции бушуют крупные по всю историю страны лесные пожары.