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Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції

Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції

Київ • УНН

 • 8154 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції у випадку відповідного запиту. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Розпочались пожежі в Європі – фактично розпочались пожежі у Швеції. Ми по нашій лінії взаємодії повідомили, що готові надати підтримку на їхній запит з точки зору гасіння пожеж авіацією. Підготовлено першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим рішення про те, щоб надати допомогу Королівству Швеція з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Якщо буде їхній запит і підтвердження, цей документ надасть можливість відрядити авіацію і допомогти гасити пожежі", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні.

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