Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції

"Розпочались пожежі в Європі – фактично розпочались пожежі у Швеції. Ми по нашій лінії взаємодії повідомили, що готові надати підтримку на їхній запит з точки зору гасіння пожеж авіацією. Підготовлено першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим рішення про те, щоб надати допомогу Королівству Швеція з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Якщо буде їхній запит і підтвердження, цей документ надасть можливість відрядити авіацію і допомогти гасити пожежі", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні.