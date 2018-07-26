Украина готова предоставить спецтехнику для тушения пожаров в Швеции

"Начались пожары в Европе - фактически начались пожары в Швеции. Мы по нашей линии взаимодействия сообщили, что готовы оказать поддержку по их просьбе с точки зрения тушения пожаров авиацией. Подготовлено первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым решение о том, чтобы оказать помощь Королевству Швеция по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Если будет их запрос и подтверждение, этот документ позволит направить авиацию и помочь тушить пожары", - сообщил Гройсман.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране.