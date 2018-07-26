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Швеція побоюється поширення лісових пожеж на полігон зі снарядами

Швеція побоюється поширення лісових пожеж на полігон зі снарядами

Київ • УНН

 • 12082 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Швеція зіткнулася з небезпекою поширення лісових пожеж на військовий полігон, де є цілі артилерійські снаряди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Express.

Так, маршрут поширення лісових пожеж у Швеції проходить через випробувальний полігон для військового озброєння, і шведські ВВС прийняли незвичне рішення, щоб допомогти погасити полум'я - скидати бомби на осередки вогню.

Зокрема, два винищувачі Gripen з такими обладнаними лазерами та GPS бомбами GBU-49 були направлені на гасіння лісових пожеж. Тиск від бомби, як зазначається, може погасити полум'я.

"Кисень, який підтримує горіння, можна спалити за допомогою бомби", - сказав керівник пожежної та рятувальної команди Йохан Шиманьскі. 

При детонації 220-кілограмової бомби вдалося загасити вогонь у радіусі до 100 м, пише видання.

У Швеції горить близько 25 тисяч гектарів лісу, що побило рекорд 2014 року, коли площа пожежі становила 14 тисяч гектарів. Температура повітря досягла максимуму в 30° С, що є надзвичайною спекою для скандинавської країни, де літні температури зазвичай становлять у середньому 23° С.

Вісім країн Євросоюзу беруть участь у боротьбі із лісовими пожежами у Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають у скандинавській країні.

Нагадаємо, Україна готова надати спецтехніку для гасіння пожеж у Швеції.

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