Португалія готується до пожеж на фоні наближення спеки

"У цьому році у нас є великий план, таких раніше не було: 10 700 чоловіків і жінок по всій країні", у тому числі "добровільні пожежні бригади, поліцейські і солдати", сказав міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта.

За даними Португальського інституту моря і атмосфери, починаючи з завтрашнього дня Португалія зіткнеться з чотириденною спекотною хвилею, коли температура може досягати 45 градусів за Цельсієм.

При цьому видання The Portugal News відзначає, що крім екстремальної спеки південна Португалія з середи також зможе побачити жовте небо, коли південний вітер принесе африканський пил з пустелі Сахара.

За словами прес-секретаря національного відомства з цивільного захисту Патриції Гаспар, базуючись на прогнозах погоди, у Португалії посилюються операції регулювання, особливо в найбільш уразливих зонах.

"Цей план дозволить нам виграти час на початковому етапі", - підкреслила вона, додавши, що в цьому році рятувальні служби мають два літаки, які наразі беруть участь в операціях з моніторингу.

У червні 2017 року одна з найбільш смертоносних пожеж в історії Португалії стала причиною загибелі 64 людей.

Тим часом, після кількох тижнів лісових пожеж у Швеції напередодні значно покращилася ситуація. Причиною стали дощові вихідні, пише The Local.

У понеділок вдень по всій країні тривало 12 пожеж, але це значно менше у порівнянні з тижнем раніше, коли кожен день фіксувалося від 30 до 70 пожеж. Пожежі у Швеції охопили близько 19 тисяч гектарів у Євлеборзі, Даларні і Емтланді.

Нагадаємо, Іспанію охопили лісові пожежі.