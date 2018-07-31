Португалия готовится к пожарам в преддверии жары

КИЕВ. 31 июля. УНН. Португалия мобилизовала более 10 тысяч человек и запустила специальные операции в районах страны, которые зачастую подвергаются пожарам, на фоне приближения серьезной жары, чтобы избежать повторения смертельных пожаров прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Journal.