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Португалия готовится к пожарам в преддверии жары

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Португалия мобилизовала более 10 тысяч человек и запустила специальные операции в районах страны, которые зачастую подвергаются пожарам, на фоне приближения серьезной жары, чтобы избежать повторения смертельных пожаров прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Journal.

"В этом году у нас есть большой план, таких раньше не было: 10 700 мужчин и женщин по всей стране", в том числе "добровольные пожарные бригады, полицейские и солдаты", сказал министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита.

По данным Португальского института моря и атмосферы, начиная с завтрашнего дня Португалия столкнется с четырехдневной жаркой волной, когда температура может достигать 45 градусов по Цельсию.

При этом издание The Portugal News отмечает, что кроме экстремальной жары южная Португалия со среды также сможет увидеть желтое небо, когда южный ветер принесет африканскую пыль из пустыни Сахара.

По словам пресс-секретаря национального ведомства по гражданской защите Патриции Гаспар, базируясь на прогнозах погоды, в Португалии усиливаются операции регулирования, особенно в наиболее уязвимых зонах.

"Этот план позволит нам выиграть время на начальном этапе", - подчеркнула она, добавив, что в этом году спасательные службы имеют два самолета, которые в настоящее время участвуют в операциях по мониторингу.

В июне 2017 года один из самых смертоносных пожаров в истории Португалии стал причиной гибели 64 человек.

Тем временем, после нескольких недель лесных пожаров в Швеции накануне значительно улучшилась ситуация. Причиной стали дождливые выходные, пишет The Local.

В понедельник днем ​​по всей стране продолжалось 12 пожаров, но это значительно меньше по сравнению с неделей ранее, когда каждый день фиксировалось от 30 до 70 пожаров. Пожары в Швеции охватили около 19 тысяч гектаров в Евлеборге, Даларне и Емтланде.

Напомним, Испанию охватили лесные пожары.

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