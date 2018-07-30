Испанию охватили лесные пожары

Отмечается, что в ночь на понедельник в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.



В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация стабилизируется.

Напомним, число жертв крупного лесного пожара, бушующего на севере штата Калифорния, достигло шести человек.

Как сообщал УНН, число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека.