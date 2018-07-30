Испанию охватили лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Около 400 человек были эвакуированы из-за лесного пожара, который бушует в районе испанского населенного пункта Манильва (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщила в понедельник региональная служба экстренной помощи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в ночь на понедельник в службу поступило около 150 звонков из-за пожара.
В борьбе со стихией задействованы пожарные расчеты, а также вертолеты. К настоящему моменту ситуация стабилизируется.
Напомним, число жертв крупного лесного пожара, бушующего на севере штата Калифорния, достигло шести человек.
Как сообщал УНН, число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека.