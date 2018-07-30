Іспанію охопили лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Близько 400 осіб були евакуйовані через лісову пожежу, яка бушує в районі іспанського населеного пункту Манільва (автономне співтовариство Андалусія). Про це повідомила в понеділок регіональна служба екстреної допомоги, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Відзначається, що в ніч на понеділок в службу надійшло близько 150 дзвінків через пожежу.
У боротьбі зі стихією задіяні пожежні розрахунки, а також вертольоти. До теперішнього моменту ситуація стабілізується.
Нагадаємо, кількість жертв великої лісової пожежі, що вирує на півночі штату Каліфорнія, досяглп шести осіб.
Як повідомляв УНН, число жертв лісових пожеж в Греції зросла до 91 людини.