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Іспанію охопили лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Близько 400 осіб були евакуйовані через лісову пожежу, яка бушує в районі іспанського населеного пункту Манільва (автономне співтовариство Андалусія). Про це повідомила в понеділок регіональна служба екстреної допомоги, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Відзначається, що в ніч на понеділок в службу надійшло близько 150 дзвінків через пожежу.

У боротьбі зі стихією задіяні пожежні розрахунки, а також вертольоти. До теперішнього моменту ситуація стабілізується.

Нагадаємо, кількість жертв великої лісової пожежі, що вирує на півночі штату Каліфорнія, досяглп шести осіб.

Як повідомляв УНН, число жертв лісових пожеж в Греції зросла до 91 людини.

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