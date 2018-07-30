Іспанію охопили лісові пожежі

Відзначається, що в ніч на понеділок в службу надійшло близько 150 дзвінків через пожежу.



У боротьбі зі стихією задіяні пожежні розрахунки, а також вертольоти. До теперішнього моменту ситуація стабілізується.

Нагадаємо, кількість жертв великої лісової пожежі, що вирує на півночі штату Каліфорнія, досяглп шести осіб.

Як повідомляв УНН, число жертв лісових пожеж в Греції зросла до 91 людини.