Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до шести

По словам шерифа округа Шаста Тома Босенко, спасатели обнаружили тело человека, который не эвакуировался, несмотря на предупреждения. Личность погибшего шериф не раскрыл. По словам Босенко, в его управление поступили сообщения о как минимум семи пропавших без вести. Агентство Reuters сообщает, что в общей сложности таковыми числятся не менее 17 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали двое малолетних детей и 70-летняя женщина, приходившаяся им родственницей. Кроме того, при тушении огня погибли двое пожарных.

Из-за пожара, бушующего в округе Шаста на протяжении уже почти недели, эвакуированы почти 40 тысяч человек. За минувшие сутки площадь возгорания немного увеличилась, огнем охвачено свыше 360 кв. км. Борьбу со стихией ведут более 3,5 тысяч пожарных, задействованы около 20 вертолетов. Пламя по-прежнему удалось локализовать лишь на 5%.

Пожар уничтожил уже почти 520 домов и построек и угрожает еще примерно 5 тысяч строений. Как сообщают пожарные службы, борьбе со стихией мешает сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе. Сильные ветра также не способствуют тушению огня, однако благодаря им пламя движется в сторону от населенных пунктов, включая город Реддинг, где проживают около 90 тысяч человек.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за лесных пожаров и распорядился оказать федеральную помощь штату.

Как сообщал УНН, число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека.