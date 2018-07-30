Число жертв лісової пожежі в Каліфорнії зросло до шести

За словами шерифа округу Шаста Тома Босенко, рятувальники виявили тіло людини, яка не евакуювалася, незважаючи на попередження. Особу загиблого шериф не розкрив. За словами Босенко, в його управління надійшли повідомлення про як мінімум сім зниклих без вісті. Агентство Reuters повідомляє, що в цілому такими вважаються щонайменше 17 людей.

Раніше повідомлялося, що жертвами стихії стали двоє малолітніх дітей і 70-річна жінка, що доводилася їм родичкою. Крім того, при гасінні вогню загинули двоє пожежників.

Через пожежу, що вирує в окрузі Шаста на протязі вже майже тижня, евакуйовано майже 40 тисяч чоловік. За минулу добу площа спалаху трохи збільшилася, вогнем охоплено понад 360 кв. км. Боротьбу зі стихією ведуть понад 3,5 тисячі пожежників, задіяні близько 20 вертольотів. Полум’я як і раніше вдалося локалізувати лише на 5%.

Пожежа знищила вже майже 520 будинків і споруд та загрожує ще приблизно 5 тисячам будівель. Як повідомляють пожежні служби, боротьбі зі стихією заважає суха і спекотна погода, що встановилася в регіоні. Сильні вітри також не сприяють гасінню вогню, проте завдяки їм полум’я рухається в бік від населених пунктів, включаючи місто Реддінг, де проживають близько 90 тисяч осіб.

У суботу президент США Дональд Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію в Каліфорнії через лісові пожежі і розпорядився надати федеральну допомогу штату.

Як повідомляв УНН, число жертв лісових пожеж у Греції зросло до 91 особи.