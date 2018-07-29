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Число жертв лісових пожеж у Греції зросло до 91 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Число жертв лісових пожеж в передмістях Афін досягло 91 людини. Про це повідомила в неділю офіційний представник Пожежної охорони Греції Ставрула Маллірі, інформує УНН з посиланням на її брифінг для місцевих ЗМІ.

Раніше повідомлялося про 88 жертв, а також про десятки людей, які вважаються зниклими без вести.

“Число загиблих в катастрофічних пожежах в східній частині столичної області Аттіка досягло 91, — сказала Маллірі. — 59 тіл на даний момент опізнані. Зниклими безвісти вважаються 25 осіб, про яких офіційно заявили владі їх рідні і пошуки яких тривають”.

У Греції з початку липня стоїть спекотна погода, на початку минулого тижня стовпчик термометра піднімався до 38-40 градусів. У понеділок навколо Афін виникло відразу кілька великих осередків пожеж — в районі міста Кінета в 50 км на захід від Афін, в східній частині Аттіки і в районі містечка Каламос. Найсильніше постраждало селище Маті в Східній Аттіці, де виявлено переважну більшість тіл загиблих. Зараз практично всі великі осередки пожеж ліквідовані.

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