Лісові пожежі в Греції забрали вже 88 життів

Люди, якы залишилися в живих, і політичні опоненти звинуватили Ципраса і його уряд у нечутливості через те, що вони не вибачилися і не змогли запобігти трагедії, пише видання.

У п'ятницю Ципрас з'явився на екранах телевізорів і взяв на себе "повну політичну відповідальність" за катастрофу. Але для тих, хто пережив пекло, слова означали мало, відзначає видання.

"Слова гарні, але я хочу, щоб він розповів мені і людям, які загинули, нашим друзям... чия це вина, якщо не його", - зазначив один з потерпілих, який залишився без будинку через вогонь.

Тим часом у Греції почалися похорони жертв лісової пожежі. Так, похований літній священик, який потонув, намагаючись врятуватися від полум'я в морі.

Лісова пожежа спалахнула в понеділок, 23 липня, по обіді. Слідчі органи мають у своєму розпорядженні свідчення того, що причиною пожеж стали підпали.