Лісові пожежі в Греції забрали вже 88 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Лісові пожежі в Греції стали причиною загибелі щонайменше 88 осіб. Через одну з найбільш смертоносних пожеж у країні прем'єр-міністр Алексіс Ципрас зіткнувся з наростаючою критикою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Люди, якы залишилися в живих, і політичні опоненти звинуватили Ципраса і його уряд у нечутливості через те, що вони не вибачилися і не змогли запобігти трагедії, пише видання.
У п'ятницю Ципрас з'явився на екранах телевізорів і взяв на себе "повну політичну відповідальність" за катастрофу. Але для тих, хто пережив пекло, слова означали мало, відзначає видання.
"Слова гарні, але я хочу, щоб він розповів мені і людям, які загинули, нашим друзям... чия це вина, якщо не його", - зазначив один з потерпілих, який залишився без будинку через вогонь.
Тим часом у Греції почалися похорони жертв лісової пожежі. Так, похований літній священик, який потонув, намагаючись врятуватися від полум'я в морі.
Лісова пожежа спалахнула в понеділок, 23 липня, по обіді. Слідчі органи мають у своєму розпорядженні свідчення того, що причиною пожеж стали підпали.