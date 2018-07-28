Лесные пожары в Греции забрали уже 88 жизней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Лесные пожары в Греции стали причиной гибели по меньшей мере 88 человек. Из-за одного из наиболее смертоносных пожаров в стране премьер-министр Алексис Ципрас столкнулся с нарастающей критикой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Оставшиеся в живых и политические оппоненты обвинили Ципраса и его правительство в нечувствительности из-за того, что они не извинились и не смогли предотвратить трагедию, пишет издание.
В пятницу Ципрас появился на экранах телевизоров и взял на себя "полную политическую ответственность" за катастрофу. Но для тех, кто пережил ад, слова означали мало, отмечает издание.
"Слова хорошие, но я хочу, чтобы он рассказал мне и людям, которые погибли, нашим друзьям ... чья это вина, если не его", - отметил один из пострадавших, который лишился дома из-за огня.
Тем временем в Греции начались похороны жертв лесного пожара. Так, похоронен пожилой священник, который утонул, пытаясь спастись от пламени в море.
Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 23 июля, после обеда. Следственные органы располагают свидетельствами того, что причиной пожаров стали поджоги.