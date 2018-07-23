У Греції спалахнула лісова пожежа: розпочата евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Масштабна лісова пожежа виникла в понеділок в грецькому прибережному регіоні недалеко від курортного містечка Кінета, приблизно в 55 км на захід від Афін. Рятувальники почали евакуацію населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Prothotema.
Через сильний вітер вогонь швидко поширився по лісі до інших населених пунктів, в трьох селах згоріли кілька будинків.
Інформації про постраждалих не надходило, але є люди в паніці покидають свої домівки.
Через пожежу було евакуйовано мирні поселення Панорама 1, Панорама 2, готель та анклав у селищі Агіос Ніколаос.
До гасіння пожежі залучені чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежників і 47 транспортних засобів.
Причини пожежі поки невідомі.
Нагадаємо, Латвія прийняла рішення попросити міжнародну допомогу в гасінні пожежі в Талсинскому краї.
Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу беруть участь в боротьбі з лісовими пожежами в Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають в скандинавській країні. Допомогу запропонували Польща, Данія, Франція, Італія, Німеччина, Литва, Португалія і Австрія.