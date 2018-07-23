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У Латвії вирують лісові пожежі

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Латвія прийняла рішення попросити міжнародну допомогу в гасінні пожежі в Талсинскому краї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Запит щодо допомоги буде выдправлений у відразу 28 країн Євросоюзу. Наголос в проханні про допомогу буде зроблений на надання допомоги з повітря.

Уряд сьогодні на позачерговому засіданні ухвалив рішення підтримати прохання про міжнародну допомогу в гасінні пожежі в лісі і на торфовищах в Валдгалскій волості.

За даними програми ЄС Copernicus, до вечора четверга в Валдгалскій волості вигоріла площа понад 700 га. Латвійські посадові особи повідомили про 400 га вигорілої площі.

За словами голови Вентспілсського крайової думи Айвара Муценіекса, для обмеження пожежі споруджуються греблі, риються канави.

Локалізацією пожежі займаються працівники ГПСС і Latvijas Valsts meži, земессаргі, з водою допомагають місцеві жителі, у яких є потужні трактори. Пожежу також гасять два вертольоти НВС Mи-17 і вертоліт литовської армії.

Нагадаємо, вісім країн Євросоюзу беруть участь в боротьбі з лісовими пожежами в Швеції, які протягом кількох тижнів не вщухають в скандинавській країні. Допомогу запропонували Польща, Данія, Франція, Італія, Німеччина, Литва, Португалія і Австрія.

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