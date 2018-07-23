В Латвии бушуют лесные пожары

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38479 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124098 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131645 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141034 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181202 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Латвии бушуют лесные пожары

В Латвии бушуют лесные пожары

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении пожара в Талсинском крае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Помощь будет запрошена у сразу 28 стран Евросоюза. Главный упор в просьбе о помощи будет сделан на предоставление помощи с воздуха.

Правительство сегодня на внеочередном заседании приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга в Валдгалской волости выгорела площадь более 700 га. Латвийские должностные лица сообщили о 400 га выгоревшей площади.

По словам председателя Вентспилсской краевой думы Айвара Муцениекса, для ограничения пожара сооружаются дамбы, роются канавы.

Локализацией пожара занимаются работники ГПСС и Latvijas Valsts meži, земессарги, с водой помогают местные жители, у которых есть мощные тракторы. Пожар также тушат два вертолета НВС Mи-17 и вертолет литовской армии.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

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