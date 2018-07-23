В Греции вспыхнул лесной пожар: начата эвакуация

Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу в другие населенные пункты, в трех селах сгорели несколько домов.

Информации о пострадавших не поступало, но люди в панике покидают свои дома.

Из-за пожара были эвакуированы мирные поселения Панорама 1, Панорама 2, отель и анклав в поселке Агиос Николаос.



К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Причины пожара пока неизвестны.

Напомним, Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении пожара в Талсинский крае.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.