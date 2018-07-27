Названо попередню причину найсмертоноснішої пожежі в історії Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Слідчі органи мають у своєму розпорядженні свідоцтва того, що причиною пожеж на сході столичної області Аттіка стали підпали. Про це заявив у четвер увечері на прес-конференції перший заступник міністра внутрішніх справ Нікос Тоскас, що відповідає у відомстві за питання захисту громадян, інформує УНН з посиланням на Kathimerini.
Тоскас вказав на наявність “серйозних свідоцтв кримінальних дій і підпалу”. Перший заступник міністра, зокрема, висловив стурбованість “появою численних осередків пожеж у дуже короткий проміжок часу”, давши зрозуміти, що “це, швидше за все, були підпали”.
Представник МВС сказав, що на схилі гори Пентелі була зроблена “певна знахідка”, яка значно прискорила розслідування. Однак Тоскас вважав за краще ухилитися від надання більш докладної інформації, посилаючись на триваюче розслідування.
Перший заступник міністра згадав також про виниклі в середу ввечері два осередки пожежі в курортному районі Неа Макрі в східній частині Аттики, які, за його словами, “викликають логічні запитання”.
Нагадаємо, кількість загиблих через лісову пожежу в районі грецького прибережного міста Маті в східній Аттиці в четвер зросла до 85 осіб.