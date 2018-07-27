Названа предварительная причина самого смертоносного пожара в истории Греции

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33680 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122262 просмотра

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8 марта, 10:25 • 129911 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Следственные органы располагают свидетельствами того, что причиной пожаров на востоке столичной области Аттика стали поджоги. Об этом заявил в четверг вечером на пресс-конференции первый заместитель министра внутренних дел Никос Тоскас, который отвечает в ведомстве за вопросы защиты граждан, информирует УНН со ссылкой на Kathimerini.

Тоскас указал на наличие “серьезных свидетельств уголовных действий и поджога”. Первый заместитель министра, в частности, выразил обеспокоенность “появлением многочисленных очагов пожаров в очень короткий промежуток времени”, дав понять, что “это, скорее всего, были поджоги”.

Представитель МВД сказал, что на склоне горы Пенделикон была сделана “определенная находка”, которая значительно ускорила расследование. Однако Тоскас предпочел уклониться от предоставления более подробной информации, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Первый заместитель министра упомянул также о возникших в среду вечером два очага пожара в курортном районе Неа Макри в восточной части Аттики, которые, по его словам, “вызывают логичные вопросы”.

Напомним, количество погибших за лесного пожара в районе греческого прибрежного города Мате в восточной Аттике в четверг выросло до 85 человек.

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