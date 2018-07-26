Кількість загиблих від лісової пожежі в Греції досягла 85 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кількість загиблих через лісову пожежу в районі грецького прибережного міста Маті в східній Аттиці в четвер зросла до 85 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Greek Reporter.
Так, 73-річний чоловік, який перебував у реанімації в лікарні в Афінах, помер, і ще два тіла були виявлені рятувальними бригадами.
Раніше у той же день представник служби пожежної служби повідомив, що кількість жертв зросла до 82.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 187 осіб отримали поранення в результаті пожежі, у тому числі 22 дітей.
Лісова пожежа спалахнула в понеділок, але поки не зрозуміло, що стало причиною.
У Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.