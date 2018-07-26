Число погибших от лесного пожара в Греции достигло 85 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Число погибших из-за лесного пожара в районе грецкого прибрежного города Мати в восточной Аттике в четверг поднялось до 85 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Greek Reporter.
Так, 73-летний мужчина, который находился в реанимации в больнице в Афинах, умер, и еще два тела были обнаружены спасательными бригадами.
Ранее в тот же день представитель службы пожарной службы сообщил, что число жертв возросло до 82.
Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 187 человек получили ранения в результате пожара, в том числе 22 детей.
Лесной пожар вспыхнул в понедельник, но пока неясно, что стало причиной.
В Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.