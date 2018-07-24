У Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Греції оголосили триденну загальнонаціональну жалобу за жертвами лісових пожеж, які забрали життя вже понад 60 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас, передає УНН з посиланням на Protothema.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас звернувся до грецького народу з екранів телевізора. Ципрас оголосив триденний національний траур за жертвами пожеж, відзначає видання.
Він висловив глибоку повагу і визнав зусилля пожежників, військово-морських сил, добровольців і всіх тих, хто брав участь в рятувальних операціях.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті лісової пожежі в Греції перевищила 60 осіб.