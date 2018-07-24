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У Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж

У Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. У Греції оголосили триденну загальнонаціональну жалобу за жертвами лісових пожеж, які забрали життя вже понад 60 осіб. Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас, передає УНН з посиланням на Protothema.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас звернувся до грецького народу з екранів телевізора. Ципрас оголосив триденний національний траур за жертвами пожеж, відзначає видання.

Він висловив глибоку повагу і визнав зусилля пожежників, військово-морських сил, добровольців і всіх тих, хто брав участь в рятувальних операціях.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті лісової пожежі в Греції перевищила 60 осіб.

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