Кількість жертв лісової пожежі у Греції перевищила 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Кількість загиблих у результаті лісової пожежі в Греції перевищила 60 осіб. Про це з посиланням на мера Рафіна, в районі якого вирує стихія, Евангелоса Бурнуса повідомляє Reuters, передає УНН.
"Кількість загиблих зростає. Вона вже перевищила 60", - повідомив він в ефірі місцевого Skai TV.
При цьому внаслідок масштабних пожеж у Греції загинули двоє громадян Польщі - мама і її син, повідомляє Польське радіо з посиланням на консула Польщі в Афінах Войцеха Флера.
В епіцентрі подій опинився і народний депутат України Володимир Ар'єв. Він оприлюднив фотографії з місцевості поблизу Афін.
"Хотіли з Наталкою Фіцич хоч ненадовго втекти подалі від новин, і під Афінами потрапили в епіцентр подій, гарячих в прямому сенсі... Ми ледь звідти вибралися, але слава Богу все добре", - зазначив він в Facebook.
Нагадаємо, за попередньою інформацією станом на ранок 24 липня, українців немає серед постраждалих в результаті лісової пожежі в Греції.