Українців немає серед постраждалих через лісову пожежу у Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок лісової пожежі, яка вирує на схід від Афін у Греції. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.
"Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 - постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - повідомив він у Twitter.
Нагадаємо, 24 липня у грецькому Червоному Хресті повідомили, що були виявлені тіла близько 26 жертв руйнівної лісової пожежі у Греції. До цього, згідно з підрахунком з офіційних джерел, загиблими у результаті лісової пожежі поблизу Маті неподалік від Афін вважалися 24 людини. Таким чином кількість жертв лісової пожежі в Греції наблизилася до 50.