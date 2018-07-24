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Українців немає серед постраждалих через лісову пожежу у Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок лісової пожежі, яка вирує на схід від Афін у Греції. Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.

"Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 - постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає", - повідомив він у Twitter.

Нагадаємо, 24 липня у грецькому Червоному Хресті повідомили, що були виявлені тіла близько 26 жертв руйнівної лісової пожежі у Греції. До цього, згідно з підрахунком з офіційних джерел, загиблими у результаті лісової пожежі поблизу Маті неподалік від Афін вважалися 24 людини. Таким чином кількість жертв лісової пожежі в Греції наблизилася до 50.

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