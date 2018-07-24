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Актуальное
Жертвами лесных пожаров около Афин уже стали более 20 человек

Жертвами лесных пожаров около Афин уже стали более 20 человек

Киев  •  УНН

 • 11988 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Более 20 человек стали жертвами лесных пожаров в пригородах Афин. Об этом со ссылкой на официального представителя кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулоса во вторник сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Дзанакопулос добавил, что в результате пожаров 69 человек находятся в больницах, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. По словам представителя кабмина, власти Греции запросили помощь у других стран, чтобы справиться со стихией.

В стране с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. Сильный ветер способствует распространению огня. Ранее греческий телеканал Alpha сообщал о 10 погибших и множестве пропавших без вести.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. “Ситуация в Аттике вышла из-под контроля”, — заявил премьер-министр журналистам, подчеркнув, что ночь на 24 июля будет исключительно трудной. Премьер страны отметил, что лесные пожары в общей сложности тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных автомобилях. Политик заверил, что все компетентные службы координируют свои усилия.

Премьер подчеркнул, что “все должны сохранять хладнокровие”. При этом, по его словам, “пока не время давать оценки, предстоит еще битва”.

Вокруг Афин в понедельник возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых переброшены специалисты из многих регионов страны. Утром возник сильный пожар в районе прибрежного курортного города Кинета (примерно в 50 км к западу от Афин), во второй половине дня загорелись леса около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас (к востоку от Афин), а также на склонах горы Пендели (к северу от столицы Греции).

Сильный ветер принес облака дыма в центр Афин, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта. До сих пор перекрыты в ряде мест две автомагистрали, ведущие из Афин, движение переведено на объездные дороги, частично нарушено движение пригородных поездов и электричек.

Как сообщал УНН, ранее поступила информация о по меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции.

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