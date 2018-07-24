Щонайменше 10 людей загинули в результаті лісових пожеж в Греції

За даними Національного центру охорони здоров’я, постраждали 56 осіб, всі були госпіталізовані в Афіни. З них шестеро знаходяться в критичному стані.

При цьому влада поки підтверджує загибель трьох місцевих жителів, повідомляє Naftemporiki. До ліквідації пожеж залучено близько 600 пожежників, проте сильний вітер не дозволяє загасити палаючі ліси. Влада Греції вже звернулися за допомогою до Європейського союзу.

За словами прем’єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса, ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю. Він зазначив, що в даний час є три великих фронти вогню — біля міста Каламос, поблизу Кінети і поруч з поселенням Неос Вутзас.

“Ми повинні робити все можливе, так як є громадяни, які перебувають у небезпеці”, — сказав він, додавши, що в першу чергу необхідно рятувати людські життя, а не майно.

Як повідомляв УНН, масштабна лісова пожежа виникла в понеділок в грецькому прибережному регіоні недалеко від курортного містечка Кінета, приблизно в 55 км на захід від Афін.