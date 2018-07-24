По меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38021 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168863 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153256 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141024 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181144 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

Брюссель планирует ввести запрет на въезд в ЕС для принудительно депортированных людей

9 марта, 15:14 • 20530 просмотра
Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб информирует, сколько атак отбито и где захватчики пытаются активизироваться

9 марта, 15:30 • 24782 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 30121 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 23639 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 27861 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146379 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181144 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188980 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199499 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256532 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168863 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107694 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111937 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113828 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113087 просмотра
Актуальное
По меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

По меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

Киев  •  УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и более 50 получили ранения в результате лесных пожаров в Аттике, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Vima.

По данным Национального центра здравоохранения, пострадали 56 человек, все были госпитализированы в Афины. Из них шестеро находятся в критическом состоянии.

При этом власти пока подтверждают гибель троих местных жителей, сообщает Naftemporiki. К ликвидации пожаров привлечены около 600 пожарных, однако сильный ветер не позволяет потушить горящие леса. Власти Греции уже обратились за помощью к Европейскому союзу.

По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Он отметил, что в настоящее время имеются три больших фронта огня — возле города Каламос, близ Кинеты и рядом с поселением Неос Вутзас.

“Мы должны делать все возможное, так как есть граждане, находящиеся в опасности”, — сказал он, добавив, что в первую очередь необходимо спасать человеческие жизни, а не имущество.​

Как сообщал УНН, масштабный лесной пожар возник в понедельник в греческом прибрежном регионе недалеко от курортного городка Кинета, примерно в 55 км к западу от Афин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы