По меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и более 50 получили ранения в результате лесных пожаров в Аттике, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Vima.
По данным Национального центра здравоохранения, пострадали 56 человек, все были госпитализированы в Афины. Из них шестеро находятся в критическом состоянии.
При этом власти пока подтверждают гибель троих местных жителей, сообщает Naftemporiki. К ликвидации пожаров привлечены около 600 пожарных, однако сильный ветер не позволяет потушить горящие леса. Власти Греции уже обратились за помощью к Европейскому союзу.
По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Он отметил, что в настоящее время имеются три больших фронта огня — возле города Каламос, близ Кинеты и рядом с поселением Неос Вутзас.
“Мы должны делать все возможное, так как есть граждане, находящиеся в опасности”, — сказал он, добавив, что в первую очередь необходимо спасать человеческие жизни, а не имущество.
Как сообщал УНН, масштабный лесной пожар возник в понедельник в греческом прибрежном регионе недалеко от курортного городка Кинета, примерно в 55 км к западу от Афин.