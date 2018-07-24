Жертвами лісових пожеж близько Афін вже стали понад 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Понад 20 людей стали жертвами лісових пожеж в передмістях Афін. Про це з посиланням на офіційного представника кабінету міністрів Греції Дімітріса Дзанакопулоса у вівторок повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Дзанакопулос додав, що в результаті пожеж 69 осіб перебувають у лікарнях, багато хто з постраждалих перебуває у критичному стані. За словами представника Кабміну, влада Греції запросила допомогу у інших країн, щоб впоратися зі стихією.
У країні з початку липня стоїть спекотна погода, в останні дні стовпчик термометра сягає 38-40 градусів. Сильний вітер сприяє поширенню вогню. Раніше грецький телеканал Alpha повідомляв про 10 загиблих і безліч зниклих без вести.
Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що ситуація з лісовими пожежами вийшла з-під контролю. “Ситуація в Аттиці вийшла з-під контролю”, — заявив прем’єр-міністр журналістам, підкресливши, що ніч на 24 липня буде виключно важкою. Прем’єр країни зазначив, що лісові пожежі в цілому гасять понад 600 пожежників на більш ніж 300 пожежних автомобілях. Політик запевнив, що всі компетентні служби координують свої зусилля.
Прем’єр підкреслив, що “всі повинні зберігати холоднокровність”. При цьому, за його словами, “поки не час давати оцінки, має бути ще битва”.
Навколо Афін в понеділок виникло кілька вогнищ пожеж, на гасіння яких перекинуті фахівці з багатьох регіонів країни. Вранці виникла сильна пожежа в районі прибережного курортного міста Кінета (приблизно в 50 км на захід від Афін), у другій половині дня загорілися ліси біля міст Рафіна, Пікермі, Маті, Неос Вутзас (на схід від Афін), а також на схилах гори Пенделі (на північ від столиці Греції).
Сильний вітер приніс хмари диму в центр Афін, через що був перенесений ряд рейсів зі столичного міжнародного аеропорту. До сих пір перекриті в ряді місць дві автомагістралі, що ведуть з Афін, рух переведено на об’їзні дороги, частково порушено рух приміських поїздів і електричок.
Як повідомляв УНН, раніше надійшла інформація про щонайменше 10 людей загинули в результаті лісових пожеж в Греції.