Украинцев нет среди пострадавших из-за лесного пожара в Греции

"Масштабные лесные пожары близ Афин: погибли 24 человека, около 200 - пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - сообщил он в Twitter.

Напомним, 24 июля в греческом Красном Кресте сообщили, что были обнаружены тела около 26 жертв разрушительного лесного пожара в Греции. До этого, согласно подсчетам из официальных источников, погибшими в результате лесного пожара вблизи Мати неподалеку от Афин считались 24 человека. Таким образом количество жертв лесного пожара в Греции приблизилась к 50.