У Греції виявили тіла ще 26 жертв лісової пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Організація Червоного Хреста Греції повідомила у вівторок, що були виявлені тіла близько 26 жертв руйнівної лісової пожежі на схід від Афін, що істотно збільшило кількість загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
"На жаль, ми виявили 26 обвуглених тіл, між двома будинками", - повідомив президент грецького Червоного Хреста Нікос Економопулос.
Згідно з підрахунком з офіційних джерел, загиблими у результаті лісової пожежі поблизу Маті до цього були 24 людини.
Через пожежу грецька влада в понеділок закликала жителів прибережного району на захід від Афін покинути свої будинки. Зазначено, що основна автомагістраль Афіни-Коринф, одна з двох до півострова Пелопоннес, була закрита, а залізничне сполучення зупинено.
Нагадаємо, сильний вітер приніс хмари диму в Афіни, через що було перенесено низку рейсів зі столичного міжнародного аеропорту.