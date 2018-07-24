В Греции обнаружили тела еще 26 жертв лесного пожара

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38438 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102032 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124074 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131621 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168923 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153273 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130451 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181194 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Греции обнаружили тела еще 26 жертв лесного пожара

В Греции обнаружили тела еще 26 жертв лесного пожара

Киев  •  УНН

 • 11474 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Организация Красного Креста Греции сообщила во вторник, что были обнаружены тела около 26 жертв разрушительного лесного пожара к востоку от Афин, что существенно увеличило число погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, мы обнаружили 26 обугленных тел, между двумя домами", - сообщил президент греческого Красного Креста Никос Экономопулос.

Согласно подсчету из официальных источников, погибшими в результате лесного пожара вблизи Мати до этого были 24 человека.

Из-за пожара греческие власти в понедельник призвали жителей прибрежного района к западу от Афин покинуть свои дома. Указано, что основная автомагистраль Афины-Коринф, одна из двух к полуострову Пелопоннес, была закрыта, а железнодорожное сообщение остановлено.

Напомним, сильный ветер принес облака дыма в Афины, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта.

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