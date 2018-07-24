В Греции обнаружили тела еще 26 жертв лесного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Организация Красного Креста Греции сообщила во вторник, что были обнаружены тела около 26 жертв разрушительного лесного пожара к востоку от Афин, что существенно увеличило число погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"К сожалению, мы обнаружили 26 обугленных тел, между двумя домами", - сообщил президент греческого Красного Креста Никос Экономопулос.
Согласно подсчету из официальных источников, погибшими в результате лесного пожара вблизи Мати до этого были 24 человека.
Из-за пожара греческие власти в понедельник призвали жителей прибрежного района к западу от Афин покинуть свои дома. Указано, что основная автомагистраль Афины-Коринф, одна из двух к полуострову Пелопоннес, была закрыта, а железнодорожное сообщение остановлено.
Напомним, сильный ветер принес облака дыма в Афины, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта.